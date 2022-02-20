Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Россияне завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды в лыжных гонках на Играх-2022.
«Олимпиада шикарная и выше ожиданий. Абсолютно героические лыжи. Я ждал трёх медалей, а здесь столько, везде борьба. Много золота! Главное, чтобы страна продолжала интересоваться ими. Хотя международная федерация лыж очень плохо их пропагандирует», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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