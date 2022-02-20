Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Россияне завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды в лыжных гонках на Играх-2022.

«Олимпиада шикарная и выше ожиданий. Абсолютно героические лыжи. Я ждал трёх медалей, а здесь столько, везде борьба. Много золота! Главное, чтобы страна продолжала интересоваться ими. Хотя международная федерация лыж очень плохо их пропагандирует», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на снятие Натальи Непряевой с марафона на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022