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Панжинский: на этих Олимпийских играх Непряева показала максимум — спора быть не может

Панжинский: на этих Олимпийских играх Непряева показала максимум — спора быть не может
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал выступление российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень жаль, что сошла Наталья Непряева. Она сделала очень много на этих Олимпийских играх, показала максимум и прекрасно провела все гонки. Сегодня было невероятно тяжело выходить на старт.

В таких тяжёлых условиях бежать все гонки и в каждой бороться за медали — дорогого стоит. Не может никакого спора по поводу Непряевой.

Сейчас Наталье очень важно удержать первую позицию в Кубке мира — это может быть историческое достижение. Ещё много гонок впереди. Круто, что финал Кубка мира пройдёт в Тюмени. Очень хочется, чтобы Непряева и Большунов подняли над головой большой хрустальный глобус», – сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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