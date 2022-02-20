Панжинский: на этих Олимпийских играх Непряева показала максимум — спора быть не может

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал выступление российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Очень жаль, что сошла Наталья Непряева. Она сделала очень много на этих Олимпийских играх, показала максимум и прекрасно провела все гонки. Сегодня было невероятно тяжело выходить на старт.
В таких тяжёлых условиях бежать все гонки и в каждой бороться за медали — дорогого стоит. Не может никакого спора по поводу Непряевой.
Сейчас Наталье очень важно удержать первую позицию в Кубке мира — это может быть историческое достижение. Ещё много гонок впереди. Круто, что финал Кубка мира пройдёт в Тюмени. Очень хочется, чтобы Непряева и Большунов подняли над головой большой хрустальный глобус», – сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «Инстаграме»! Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
08:52
-
08:52
-
08:50
-
08:46
-
08:39
-
08:37
-
08:37
-
08:36
-
08:34
-
08:30
-
08:22
-
08:21
-
08:20
-
08:17
-
08:17
-
08:13
-
08:12
-
08:09
-
08:09
-
08:03
-
08:00
-
07:56
-
07:55
-
07:54
-
07:52
-
07:47
-
07:46
-
07:44
-
07:40
-
07:34
-
07:25
-
07:25
-
07:10
-
07:06
-
06:46