Панжинский объяснил, почему Сорина не смогла побороться за бронзу ОИ в марафоне на 30 км

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал выступление российской лыжницы Татьяны Сориной в женском марафоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Таня сегодня подарила интригу — просто восхитила последними километрами. Она умничка! Очень верили и хотели, Таня была заряжена в борьбе за бронзу. Было тяжело, она находилась в хвосте группы преследования.



На последнем тяжёлом подъёме Таня сумела переместиться, её подгонял Егор Сорин. Видимо, он нашёл нужные слова, чтобы замотивировать её. Татьяна переместилась за спину Нисканен. Когда Таня выходила на финишную прямую, мне казалось, она сейчас включится. Но как будто кнопку нажали, Таня поникла головой и поняла, что не сможет. Может, так ветер повлиял… К сожалению, пятое место.



Но в целом Таня огромная молодец. Она боролась и радовала нас хорошей гонкой и высоким результатом», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, Татьяна Сорина завершила марафон на дистанции 30 км свободным стилем на пятом месте.



Победителем соревнования стала норвежка Терезе Йохауг. Серебро у американки Джессики Диггинс. Бронза досталась финке Кертту Нисканен.

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