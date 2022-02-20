Тренер сборной России ответил на вопрос о необходимости создания спринтерской группы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение о возможном разделении в составе лыжников и создании спринтерской группы после завершения Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Нужна ли нам спринтерская группа? У норвежцев есть разделение. Оно возможно по следующим факторам: кому с каким тренером удобно тренироваться или по каким-то физиологическим данным. Эти группы не готовятся исключительно к спринту. Они бегают всё. Хоть Клебо и тренируется к спринтерской гонке, он всё равно готовится к другим дистанциям. Нельзя это называть спринтерской группой и не надо нам её объединять. Каждый тренер может сделать разделение сам. Вот, например, есть Саша Терентьев. 80-90% работы он выполняет, как и другие спортсмены, но при этом и уделяет время для подготовки к спринту. Это нужно развивать, но делать отдельную спринтерскую группу – неправильно», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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