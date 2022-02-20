Крянин поставил пять с плюсом сборной России по лыжам на зимней Олимпиаде-2022

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил выступление российских лыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это лучшая Олимпиада, радует связь поколений. У нас есть старшие ребята и девчата, есть боевые единицы, которые раскрываются, а есть молодые — они только вступают. Это перспектива на будущее, надеемся, подрастающему поколению медали не помешают набраться опыта, на равных бороться за первые места в разных гонках.

Надо сказать спасибо Елена Валерьевне — она выстроила эту систему. Конкуренция внутри групп даёт этот результат, который мы видим. За эту Олимпиаду нашим лыжникам можно поставить пять с плюсом, а может, с многими плюсами. Николай Зимятов уже готовит корону, чтобы вручить Большунову. Лучше-то ничего не придумаешь. Очень рад, что у нас есть такие целеустремлённые спортсмены», – сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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