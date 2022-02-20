Александр Панжинский: у России на Олимпиаде фантастический успех в лыжах! Браво, Вяльбе!

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал выступление российских лыжниц в масс-старте на Олимпиаде в Пекине и подвёл итоги Игр-2022 для сборной России.
«Сегодня Маша Истомина провела очень хорошую гонку, долга держалась в лидирующей группе вместе с Сориной. Нужно поблагодарить Машу и Юрия Викторовича Бородавко. Маша — единственная из спортсменов Юрия Викторича, кто уехал без медалей, но она она ещё очень молода. Верим, что они ещё найдут себя и покажут хорошие результаты.
Анастасия Рыгалина провела не самую лучшую гонку, но восьмое место — не провал, хотя мы ждали большего.
В целом на этой Олимпиаде у нас фантастический успех в лыжах — 11 медалей. Это одни из лучших Олимпийских игр за всю историю, даже если сравнивать с советскими спортсменами. Браво, Елена Валерьевна Вяльбе! Браво ребята! Браво тренеры! Спортсмен из каждой группы отметился медалями. Лыжники, как это часто и бывает, принесли львиную долю медалей в общекомандный зачёт», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 20 февраля 2022
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