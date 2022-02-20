Сорин: сейчас есть абсолютное удовлетворение от проделанной работы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился впечатлениями от выступления российских спортсменок в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине



«По Анастасии Рыгалиной пока сложно сказать, надо с ней пообщаться. Это была её гонка, она могла как минимум с Машей Истоминой бороться за топ-10, но что-то не пошло сегодня.



Сейчас есть абсолютное удовлетворение от проделанной работы. Да, не было личных медалей у тех спортсменов, с кем я работаю. Юрий Викторович у нас очень высокую планку поднял, и рядом с ним ты себя реально чувствуешь неполноценным. В любом случае практически все спортсменки попали в десятку сильнейших. Настя Рыгалина была восьмой, Вероника Степанова седьмой, Таня Сорина пятой, десятой. Лиля Васильева пробежала, наверное, свою лучшую гонку в карьере — 15-е место, до десятки чуть-чуть не хватило. Результаты хорошие. Но я считаю, что Таня может и должна бороться за подиум, но в общем впечатления хорошие», — передает слова Егора Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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