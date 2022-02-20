«С таким косяком и золото?» Ирина Роднина ответила на комментарий о победе китайской пары

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на комментарий подписчицы по поводу золота китайской пары Вэньцзин Суй / Хань Цун на Олимпиаде в Пекине. Серебро и бронзу завоевали российские дуэты — Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов соответственно.

Подписчица в комментарии к посту Родниной написала: «Как так, с таким косяком и золото? А Рыжики (прозвище пары Тарасова / Морозов. — Прим. „Чемпионата“) — прокат жизни! Четверная подкрутка и страна проведения».

Роднина ответила: «У них 4ЛШ (4ST) — первые исполнители на официальных соревнованиях, это большой плюс».

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