Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«С таким косяком и золото?» Ирина Роднина ответила на комментарий о победе китайской пары

«С таким косяком и золото?» Ирина Роднина ответила на комментарий о победе китайской пары
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на комментарий подписчицы по поводу золота китайской пары Вэньцзин Суй / Хань Цун на Олимпиаде в Пекине. Серебро и бронзу завоевали российские дуэты — Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов соответственно.

Подписчица в комментарии к посту Родниной написала: «Как так, с таким косяком и золото? А Рыжики (прозвище пары Тарасова / Морозов. — Прим. „Чемпионата“) — прокат жизни! Четверная подкрутка и страна проведения».

Роднина ответила: «У них 4ЛШ (4ST) — первые исполнители на официальных соревнованиях, это большой плюс».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Ирина Роднина назвала самую красивую пару в фигурном катании
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022