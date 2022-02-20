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Эдуард Латыпов высказался об организации зимних Олимпийских игр в Пекине

Эдуард Латыпов высказался об организации зимних Олимпийских игр в Пекине
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги Олимпийских игр – 2022 и высказался об организации соревнований в Китае.

В Пекине Латыпов завоевал три бронзовые медали: личную в гонке преследования и две в эстафетных гонках (смешанной и мужской).

«Олимпиада в Пекине дарит невероятные эмоции! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и наших спортсменов!

Также хочется сказать теплые слова благодарности организаторам Олимпиады в Китае. Очень гостеприимные волонтёры, уютная атмосфера и обеспечение на самом лучшем уровне! Провести такое событие — огромный труд людей», — написал Латыпов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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