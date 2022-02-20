Олимпийские игры — 2022 в Пекине: итоговый медальный зачёт, таблица
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Сегодня, 20 февраля, завершились соревнования на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В последний день Игр было разыграно 5 комплектов наград.
В медальном зачёте победила сборная Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).
Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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