Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала медали в 10 видах спорта

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Награды были завоёваны россиянами в 10 видах спорта.

Распределение медалей сборной России по видам спорта

Лыжные гонки (4-4-3).

Фигурное катание (2-3-1).

Биатлон (0-1-3).

Фристайл (0-0-3).

Шорт-трек (0-1-1).

Конькобежный спорт (0-1-1).

Хоккей (0-1-0).

Прыжки на лыжах с трамплина (0-1-0).

Санный спорт (0-0-1).

Сноуборд (0-0-1).

Сборная России завоевала на Олимпийских играх в Пекине рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх. Церемония закрытия Олимпиады начнётся сегодня, 20 февраля, в 15:00 мск.

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