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Сборная России падала на колени после поражения, игроки утешали Федотова. Фото серебра Игр

Сборная России падала на колени после поражения, игроки утешали Федотова. Фото серебра Игр
Сборная России по хоккею
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20 февраля в Пекине национальная команда России в финале хоккейного турнира Олимпийских игр потерпела поражение от сборной Финляндии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сборная России во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпийских игр. На Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) россияне в финале с минимальным счётом уступили Чехии (0:1).

Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.

Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

Лучшие кадры с матча Финляндия — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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