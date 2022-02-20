«Лучшие соревновались с лучшими». Илья Авербух — о турнире спортивных пар на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух подвёл итоги выступления российских фигуристов в олимпийском турнире спортивных пар.

Россияне заняли места со второго по четвёртое. Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили турнир в шаге от пьедестала.

«Вчера был день, где лучшие соревновались с лучшими, и хочется поблагодарить за эти выступления ребят! Поздравляю в первую очередь Тарасову и Морозова, ваш путь не может не восхищать! Эта серебряная медаль с золотым отливом, и ваш прокат — то, чем мы вместе с вами всегда будем гордиться! Мишина и Галлямов замечательно справились, и впереди у них ещё новое четырёхлетие. Уверен, что пара нас ещё будет удивлять не только техническим оснащением, но и восхитительными программами. Убеждён, что они также смогут подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Бойкова и Козловский: пройти этот затянувшийся этап становления и выйти на новую орбиту — ребятам абсолютно подвластно, уверен в этом.

Поздравляю наставников — Максима Транькова, который прошёл этот сложный путь вместе со своими учениками! Недавно присоединившегося к штабу Этери Тутберидзе Алексея Тихонова, который сделал очень много для пары. Мое восхищение Этери Тутберидзе, которая смогла вернуть пару в топ, подведя к блестящему прокату. И, конечно, моё признание Великой Тамаре Москвиной, выдающемуся тренеру на века!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».