Татьяна Тарасова — о сборной России: к следующим Играм будем стараться быть первыми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5), третьим стал Китай (9-4-2).
«Мы всегда можем больше. К следующим Играм будем стараться быть первыми», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).
- 20 февраля 2022
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