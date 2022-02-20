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Татьяна Тарасова назвала главного героя сборной России на зимней Олимпиаде — 2022

Татьяна Тарасова назвала главного героя сборной России на зимней Олимпиаде — 2022
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главного героя сборной России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В нашей сборной есть человек, завоевавший три золотые медали. Большунов — главный герой сборной России на Олимпиаде», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5), третьим стал Китай (9-4-2).

Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).

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