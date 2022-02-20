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Видео: женский марафон на Олимпиаде-2022, где лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина

Видео: женский марафон на Олимпиаде-2022, где лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина
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Женский марафон на 30 км свободным стилем закрыл программу лыжных гонок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Победу в гонке одержала норвежка Терезе Йохауг. Серебряным призёром стала американка Джессика Диггинс. Бронза досталась финке Кертту Нисканен. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, заняла пятое место.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics»

Призёр Игр в скиатлоне и командном спринте Наталья Непряева сошла с дистанции по ходу гонки.

Напомним, что женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) завоевала золото в эстафете на ОИ-2022.

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Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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