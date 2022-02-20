Ирина Роднина подвела итоги выступления сборной России на зимней Олимпиаде — 2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвела итоги выступления сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).



«Если говорить о количестве медалей, то по сравнению с прошлой Олимпиадой выступили значительно лучше. Но на прошлых Играх мы были в усечённом составе. Если сравнивать с Сочи, то там была своя Олимпиада. Больше особо сравнивать не с чем. Ну не с Ванкувером же сравнивать (смеётся).



Хотела бы отметить, что фантастически выросли наши лыжи. Если ещё 10-12 лет назад были скандалы и неприятности, то сейчас имеем отличный результат отдельного спортсмена и всей команды вместе. Всё это радует и спортсмена, и тренера, и федерацию. Надо отметить, что федерация сделала выводы, проделала большую работу. Хотя работу мы увидели ещё четыре года назад на Олимпиаде в Корее, но такого успеха, как сейчас, не было.



Наши надежды на биатлон в чём-то оправдались, а в чём-то — нет. Наверное, звезда биатлона, как всегда, Губерниев.



В фигурном катании были большие надежды — в итоге имеем хорошие результаты и самые большие неприятности. Нужно провести колоссальную работу, а федерация должна во всём разобраться. Боюсь, что выводы будут делать без нас.



Если говорить про сани, бобслей и фристайл — это пока ещё не наши виды спорта. Особенно если брать горнолыжные виды — здесь мы не можем составить серьёзную конкуренцию.



Что касается коньков и шорт-трека, хотелось бы лучшего и большего», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.