Роднина: поражают те, кто называет Валиеву главным героем сборной России на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала главного героя сборной России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Главный герой, конечно же, Большунов. Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. Она очень яркая личность. Хотелось бы, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат. То, что на неё выпало — катастрофа: для неё лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).