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Американская фигуристка: у россиянок не было хорошей поддержки на Олимпиаде

Американская фигуристка: у россиянок не было хорошей поддержки на Олимпиаде
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Американская фигуристка Полина Эдмундс высказалась о драматичном итоге соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине для российских фигуристок. Золото завоевала россиянка Анна Щербакова, серебро — её соотечественница Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвёртой.

«Там было так много эмоций. По-моему, в оценках было немало несправедливости. Мы видели травму, настоящую драму, было много слёз. Ужасно, что девушки, оказавшиеся в такой ситуации, несовершеннолетние. Это очень тяжело. Конечно, это не оправдание. Если ты на Олимпиаде, то в одинаковых со всеми условиях и сражаешься за медаль. Но хорошей поддержки у россиянок точно не было», — сказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

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