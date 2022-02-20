«Приятные воспоминания». Щербакова показала фото с Валиевой из олимпийской деревни

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова показала фотографии из олимпийской деревни в Пекине.

Снимки сделаны в начале Игр во время совместной прогулки всех российских одиночников, выступавших на зимней Олимпиаде-2022. Вместе с Анной сфотографировались Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

«Делюсь приятными воспоминаниями и красивыми фотографиями», — подписала фото Щербакова.

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Напомним, Валиева и Кондратюк помогли сборной России завоевать золотые медали в командном турнире. Трусова, впервые приземлившая пять четверных прыжков на официальном старте, стала серебряным призёром в личных соревнованиях.