Джонатан Байер: Тутберидзе даже не обняла Валиеву. Что же происходит за закрытыми дверями?

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в подкасте The Skating Lesson раскритиковал поведение тренера Этери Тутберидзе после неудачного проката Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я понимаю, что Валиева оказалась под перекрёстным огнём, но видеть такое выступление было печально. Мы видели, что юной девушке тяжело. Её нужно было обнять. Но когда она выходит со льда, Этери тут же набрасывается на неё: «Почему ты всё бросила? Почему сдалась после акселя? Почему не боролась?»

Я подумал: что же это у них за мир такой?! Она даже не обняла эту девочку и не сказала, что всё будет хорошо. Если она тут себя так ведёт, то что же происходит за закрытыми дверями? Тутберидзе продолжает меня шокировать», — сказал Байер.

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