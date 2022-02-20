Артём Мальцев опубликовал пост о своём выступлении на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Артём Мальцев опубликовал пост о своём выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Вот и подошли к концу мои первые Олимпийские игры. Спасибо всей команде и болельщикам, впереди очень ответственные и замотивированные 4 года. Всё что ни делается, всё к лучшему», — написал Мальцев.
Пост доступен в «инстаграме» Артёма Мальцева.
На Олимпиаде в Пекине Мальцев не сумел завоевать медаль. Он стал девятым в скиатлоне, пятым в финале спринта и четвёртым в масс-старте. Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей
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