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Артём Мальцев опубликовал пост о своём выступлении на Олимпиаде в Пекине

Артём Мальцев опубликовал пост о своём выступлении на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Артём Мальцев опубликовал пост о своём выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Вот и подошли к концу мои первые Олимпийские игры. Спасибо всей команде и болельщикам, впереди очень ответственные и замотивированные 4 года. Всё что ни делается, всё к лучшему», — написал Мальцев.

Пост доступен в «инстаграме» Артёма Мальцева.

На Олимпиаде в Пекине Мальцев не сумел завоевать медаль. Он стал девятым в скиатлоне, пятым в финале спринта и четвёртым в масс-старте. Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей

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