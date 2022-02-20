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Анфиса Резцова подвела итоги выступления дочери Кристины на Олимпиаде в Пекине

Анфиса Резцова подвела итоги выступления дочери Кристины на Олимпиаде в Пекине
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Кристина Резцова помогла сборной России завоевать серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. Лучший личный результат биатлонистка показала в масс-старте, где заняла пятое место. В спринте она была шестой, в индивидуальной гонке — девятой, в пасьюте — 26-й.

«У дочки всё впереди. Кристине много чего не удалось на этой Олимпиаде, но бог ещё воздаст. Не знаю, что конкретно не получилось. Правда, я не могу до неё дозвониться. Видимо, ушла в себя.

Биатлон в целом недобрал медалей. Мужская эстафета должна была брать золото. Не повезло», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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