Россия на Олимпиаде завоевала медали в 10 видах спорта. Больше это никому не удалось!

Сборная России завершила Олимпийские игры на девятом месте в неофициальном общекомандном зачёте. Забраться выше команде не позволило довольно скромное количество побед (6). Зато по общему числу наград (32) россияне стали вторыми после норвежцев (37).

Россия покорила лыжи, но провалилась в двух самых медалеёмких видах

Всё золото и больше половины от всех медалей сборная получила в двух видах. Лыжники покидают Китай сразу с 11 наградами (4 – 4 – 3), а фигуристы – с шестью (2 – 3 – 1).

Четыре медали в общую коллекцию добавили биатлонисты. А вот в двух самых щедрых на медали видах россияне проявили себя весьма посредственно. Фристайлисты боролись в 13 дисциплинах, но поднялись на пьедестал только трижды. Конькобежцы взяли две награды, хотя разыгрывалось 14 комплектов. Те же две медали (из девяти комплектов) зацепили и российские шорт-трекисты.

Ещё в четырёх видах российские спортсмены наработали на один подиум. Это прыжки с трамплина, сани, сноуборд и хоккей. Совсем без медалей россияне остались в пяти видах: ничего, кроме сувениров, из Пекина не привезут горнолыжники, бобслеисты, двоеборцы, кёрлингисты и скелетонисты.

Как минимум один россиянин поднимался на пьедестал в 10 видах из 15-ти представленных на Олимпиаде. С этой точки зрения Россия оказалась самой разносторонней командой Игр. В девяти видах отличились три команды – Норвегия, Германия и Канада. В восьми медали были только у американцев.

Специализация – общая черта сборных

Медальное доминирование нескольких видов над всеми остальными – отнюдь не только российская черта. У каждой топовой сборной на этих Играх обозначились от двух до трёх коронных дисциплин. Например, Норвегия оказалась чрезвычайно зависимой от спортсменов, которые приехали в Китай с лыжами. Непосредственно лыжники, а также биатлонисты и двоеборцы взяли 21 медаль – всего у скандинавов 37. На счету представителей этих трёх видов 13 норвежских побед из 16-ти.

Германия получила второе место в общем зачёте исключительно за счёт гонщиков по жёлобу. Немцы забрали почти всё золото, которое разыгрывалось на пекинской санно-бобслейной трассе. Саночники одержали четыре победы, бобслеисты – три, скелетонисты – две. В общей сложности копилка Бундесманшафт состоит из 12 золотых наград.

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Американцы закончили Олимпиаду с 25 медалями. Почти треть из них (8) принесли фристайлисты. Французам особенно помогли биатлонисты: они подарили стране семь наград из 14-ти. Швейцарские горнолыжники внесли ещё более солидный вклад – в их активе девять медалей из 14.

Со статусом самой «однобокой» сборной Олимпиады домой отправятся Нидерланды. Голландцы стали шестыми в общем зачёте – и всё благодаря атлетам на коньках. Шорт-трекисты завоевали две золотые награды, а конькобежцы – шесть. Среди спортсменов из других видов до пьедестала дошла лишь одна спортсменка – Кимберли Бос заработала бронзу в скелетоне.

Канада – брат-близнец России

Наиболее равномерного распределения золотых медалей добились хозяева Игр – китайцы. У них по победе в фигурном катании, сноуборде и коньках, две – в шорт-треке и три – во фристайле.

Необычно на общем фоне выглядят результаты канадцев. «Кленовые листья» впечатлили в сноуборде (1 – 1 – 4), коньках (1 – 3 – 1), шорт-треке (1 – 1 – 3) и фристайле (0 – 2 – 3). А ещё в пяти видах – бобслее, кёрлинге, хоккее, горнолыжном спорте и прыжках с трамплина – взяли по одной медали.

Всего у канадской команды 26 медалей – это четвёртая после Норвегии, России и Германии сумма. Но в общем зачёте североамериканца вообще остались за пределами первой десятки. Виной тому – лишь четыре золотые медали. Соотношение наград у канадцев очень похоже на российские показатели. Североамериканцы получили мало золотых медалей, в два раза больше серебряных и очень много бронзовых: 4 – 8 – 14. Для сравнения у россиян медали распределены следующим образом: 6 – 12 – 14.