Тарпищев: мы в надежде, что катаклизмы закончатся — тогда Россия будет в лидерах Олимпиады

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о результатах российской сборной на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Приятно, что спектр видов растёт. Задача — развитие видов спорта по России. Это во многом зависит от федераций, приятно, что они встают на ноги. Выигранное рекордное количество медалей тому показатель. Думаю, что недалеко то время, когда мы будем конкурировать, чтобы быть победителем в неофициальном командном зачёте. Соотношение медалей могло быть другое, но спектр видов спорта, где Россия конкурентоспособна, растёт. Это радует. Мы в надежде, что катаклизмы закончатся — тогда Россия будет в лидерах», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.