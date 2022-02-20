«Как шакалы набросились, предлагая методы инквизиции». Тутберидзе — о деле Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой. 15-летняя спортсменка выиграла командное первенство на Олимпиаде в Пекине (Китай) и стала четвёртой в личном первенстве.



«Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звёздочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.



Как же показательны такие ситуации — те, кто ещё вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции.



Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала тренер у себя в «инстаграме».

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