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Наталья Матвеева высказалась о выступлении сборной России по лыжам на Олимпиаде в Пекине

Наталья Матвеева высказалась о выступлении сборной России по лыжам на Олимпиаде в Пекине
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Бывшая российская лыжница Наталья Матвеева поделилась мнением о выступлении россиян на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она высоко оценила результаты российских лыжников, напомнив об исторических достижениях.

«Это наша первая Олимпиада, где мы взяли такое количество медалей. Российские лыжники были на голову выше и сильнее всех остальных. В команде все великолепно справились со своей задачей: спортсмены, сервис, врачи, массажисты. Все выступили очень достойно», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.

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