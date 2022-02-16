«Держали под корочкой мысль о триумфе». Матвеева — о бронзовых медалях ОИ в эстафете

Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала то, что Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в женском командном спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а Александр Большунов и Александр Терентьев добились аналогичного результата в мужском спринте.



«Хотелось большего, к этому нас уже команда приучила — два золота в эстафете. Но бронзовым медалям мы очень рады! Сегодня все держали под корочкой мысль о триумфе, но не получилось — в этом нет ничего страшного.



Ребята старались, было видно, как им тяжело, потому что тяжёлая высота. Круг очень тяжёлый, поэтому не хватило сил. Девчонки бегут от начала до конца, нет тактической борьбы — где-то посидеть, отдохнуть. А круг тяжёлый, поэтому где-то подсели. Наташа Непряева подтянулась в конце, но на финише соперники оказались посильнее», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.