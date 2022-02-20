Кершоу: наверное, Большунов не то что квартиру от Путина получит, а дворец в Сочи

Канадский лыжник Девон Кершоу высказался об успешном выступлении россиянина Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российский лыжник завоевал там пять медалей, включая три золота.



«Думаю, Большунову сильно помогло то, что все январские гонки отменили. Он приехал на Олимпиаду хорошо готовым с первого дня, и его форма сохранилась до последней гонки. Александр — король Олимпиады. Кажется, вообще ни один мужчина-лыжник ни разу в истории до него не собирал коллекцию из пяти медалей на одной Олимпиаде. Он стартовал в пяти гонках, взял три золота, серебро и бронзу. Большунов не то что квартиру в Москве получит от Путина. Ему, наверное, когда Путин уйдёт с поста президента, дворец в Сочи подарят, рядом с которым мы выступали. Выступить лучше — это почти нереально», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.

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