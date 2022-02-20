«Перестали быть законодателями моды». Роднина — о российских танцевальных парах на ОИ-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о результатах российских фигуристов в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине (Китай). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призёрами.
«В танцах мы показали лучшее из того, что могли. Думаю, Букин будет дальше кататься. Но мне кажется, что в танцах мы чего-то немножечко потеряли. У нас потрясающе красивые пары, а девчонки — просто медали. Но чего-то не хватает… Мы потеряли язык танца, перестали быть законодателями моды — в танцах это очень-очень важно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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