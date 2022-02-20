Роднина: хотелось бы видеть у Трусовой не только четверные прыжки, но и женское катание

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Там Трусова стала серебряным призёром, прыгнув пять четверных прыжков.



«На женское одиночное катание, наверное, были самые большие планы и ожидания. Я даже не про пьедестал, а в целом. Я очень рада за Щербакову. По-своему рада и за Трусову. Каждый идёт своим путём: если Щербакова вся такая нежность, мягкость, утончённость, когда без особого риска, но с большой гарантией, то Саша Трусова — какой-то революционер. Всё-таки хотелось бы уже у Саши видеть не только четверные прыжки, но и женское катание. Явно не хватает этого. Она берёт своим количеством сложных прыжков и максимализмом. Может, из-за этого у неё был срыв — она всегда идёт на самый большой риск, при этом её ничего не останавливало.

Можно было бы сказать: «Сделаю четыре четверных прыжка, зачем мне делать пятый?» — это её не останавливает. Значит, большая перспектива для наших хореографов. Хореография — это не программку составить, это ещё вытащить у спортсмена душу», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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