Александра Трусова: рада, что получилось прыгнуть пять четверных именно на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что рассчитывала на выполнение пяти четверных прыжков на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Спортсменка завоевала серебряную медаль.
«Очень хотелось сделать просто пять четверных – это была моя цель, я рада, что это получилось именно на Олимпиаде. Я довольна своим прокатом. Три года пытаюсь прыгнуть пять – не получалось собрать на соревнованиях, только на контрольных прокатах я делала пять четверных. Потом травмировалась, потом заново набирала форму. И рада, что прыгнула.
Я пыталась набрать форму, именно пиковую, к Олимпиаде. Мы готовились постепенно, и был план, по которому мы шли, чтобы именно на Олимпиаде прыгнуть пять четверных», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
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