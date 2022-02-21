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35-летний Уайлд не исключил, что поедет на Олимпийские игры 2026 года в Милане

35-летний Уайлд не исключил, что поедет на Олимпийские игры 2026 года в Милане
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Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд сообщил, что может поехать на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в Милане (Италия). 35-летний Уайлд на Олимпиаде в Пекине (Китай) выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе. После соревнований спортсмен сообщил, что с большой долей вероятности завершит карьеру.

«Я себе пообещал, что завершу карьеру, если выиграю медаль Олимпиады. Но я сказал об этом только себе, это не должно было быть объявлено публично. Меня не интересуют Кубки мира и чемпионаты мира, до 17 лет я не знал, что это такое. Когда мне было 8 лет, я сказал, что хочу оказаться на Олимпийских играх, в 11 я сказал, что хочу их выиграть. Это всё, что мне было важно.

Думаю, что если захочу ещё раз отправиться на Олимпийские игры… Думаю, третью золотую медаль смогу завоевать, да? В таком случае я отправлюсь и сделаю всё, что потребуется, для ещё одной медали», — сказал Уайлд в эфире «Матч ТВ».

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