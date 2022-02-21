Юлия Ступак отреагировала на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Российская лыжника Юлия Ступак прокомментировала поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских играх в Пекине 2022 года со сборной Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
«Мы расстроились. Но ехали не зря. Прикольно посмотреть вживую», — сказала Ступак в своём «Инстаграме».
Напомним, по пути к финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом одолела Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова во второй раз победили датчан. В полуфинале сборная России в серии буллитов сломила сопротивление Швеции (2:1 Б)
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
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