Дмитрий Губерниев: Большунов всё же дал медали потрогать!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост в своём «инстаграме» перед вылетом на родину с Олимпийских игр в Пекине. Он сфотографировался с трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.

«Большунов всё же дал медали потрогать! Мужик сказал — мужик сделал!» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие. У него три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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