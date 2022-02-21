Анна Щербакова: я катаюсь не ради какой-то конкретной медали

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, ради чего она катается.
«Я уже сказала, что именно ради этого ощущения я и катаюсь. Не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано — и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее! И когда это получается — это чувство ни с чем не сравнить.
Это чувство абсолютного счастья, когда ты завершаешь программу — ты немного обессилен, но понимаешь, что это лучшее, что ты мог показать, и это именно тот момент, когда это нужно было сделать. Наверное, вот ради этих эмоций я и могу собраться, чтобы сделать свой максимум», – приводит слова Щербаковой Olympics.com.
Анна выиграла золото в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
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