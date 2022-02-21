Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Гамова — о Валиевой: нет никакого всемирного заговора против России

Гамова — о Валиевой: нет никакого всемирного заговора против России
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой, который произошёл во время Олимпийских игр в Пекине (Китай). В допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат. Её могли отстранить от личных соревнований, но Спортивный арбитражный суд встал на её сторону.

«Все следили за фигурным катанием на Олимпийских играх и переживали за Камилу Валиеву. То, что выпало на долю этой девочки, не пожелаешь и врагу!

Нет никакого всемирного заговора против России, есть безалаберность и разгильдяйство. В этом наша беда! Кто ответит за то, что в организм ребёнка 15 лет попали запрещённые вещества? Кто эти люди, которые «подставили» Камилу?» — написала Гамова в своём «инстаграме».

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Роднина — о Валиевой: вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022