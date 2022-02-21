Гамова — о Валиевой: нет никакого всемирного заговора против России

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой, который произошёл во время Олимпийских игр в Пекине (Китай). В допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат. Её могли отстранить от личных соревнований, но Спортивный арбитражный суд встал на её сторону.
«Все следили за фигурным катанием на Олимпийских играх и переживали за Камилу Валиеву. То, что выпало на долю этой девочки, не пожелаешь и врагу!
Нет никакого всемирного заговора против России, есть безалаберность и разгильдяйство. В этом наша беда! Кто ответит за то, что в организм ребёнка 15 лет попали запрещённые вещества? Кто эти люди, которые «подставили» Камилу?» — написала Гамова в своём «инстаграме».
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- 21 февраля 2022
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