Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Алиев — Марку Кондратюку: горжусь тобой

Дмитрий Алиев — Марку Кондратюку: горжусь тобой
Комментарии

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев обратился к Марку Кондратюку, который в составе сборной России выиграл командный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Марк, дорогой! Ты сильно, мощно и с характером провёл Олимпиаду! Горжусь тобой. Тебе спасибо, что в тебе столько духа!» — написал Алиев в комментарии к посту Кондратюка в «Инстаграме».

Марк ответил: «Люблю тебя, правда».

В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Кондратюк занял 15-е место. Золотую медаль выиграл американский фигурист Нэйтан Чен. Сборная России на Олимпийских играх 2022 года завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Новость по теме
Канадский фигурист обратился к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022