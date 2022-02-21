Дмитрий Алиев — Марку Кондратюку: горжусь тобой

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев обратился к Марку Кондратюку, который в составе сборной России выиграл командный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Марк, дорогой! Ты сильно, мощно и с характером провёл Олимпиаду! Горжусь тобой. Тебе спасибо, что в тебе столько духа!» — написал Алиев в комментарии к посту Кондратюка в «Инстаграме».

Марк ответил: «Люблю тебя, правда».

В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Кондратюк занял 15-е место. Золотую медаль выиграл американский фигурист Нэйтан Чен. Сборная России на Олимпийских играх 2022 года завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!