«Золотой» рейс с российскими олимпийцами вылетел из Пекина

Очередной рейс с российскими олимпийцами вылетел из Пекина (Китай), где проходили Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. На «золотом» рейсе в Россию возвращаются фигуристы, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые медали, игроки хоккейной сборной и другие спортсмены.



Примечательно, что вылет рейса был задержан более чем на четыре часа. Комментатор Дмитрий Губерниев, также возвращающийся в Россию на этом самолёте, сообщил, что задержка была связана с погрузкой багажа.



Сборная России на Олимпийских играх в Пекине установила собственный рекорд по количеству завоёванных наград.



На счету россиян 31 награда, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Четыре награды высшей пробы российской сборной принесли лыжники, а две другие были завоёваны в фигурном катании. Предыдущий рекорд — 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В вечер после завершения тех Игр у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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