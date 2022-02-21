«Золотой» рейс с российскими олимпийцами вылетел из Пекина

Очередной рейс с российскими олимпийцами вылетел из Пекина (Китай), где проходили Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. На «золотом» рейсе в Россию возвращаются фигуристы, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые медали, игроки хоккейной сборной и другие спортсмены.
Примечательно, что вылет рейса был задержан более чем на четыре часа. Комментатор Дмитрий Губерниев, также возвращающийся в Россию на этом самолёте, сообщил, что задержка была связана с погрузкой багажа.
Сборная России на Олимпийских играх в Пекине установила собственный рекорд по количеству завоёванных наград.
На счету россиян 31 награда, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Четыре награды высшей пробы российской сборной принесли лыжники, а две другие были завоёваны в фигурном катании. Предыдущий рекорд — 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В вечер после завершения тех Игр у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 21 февраля 2022
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:02
-
10:59
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:17
-
10:10
-
10:06
-
09:53
-
09:51
-
09:51
-
09:16
-
09:10
-
09:08
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:34
-
08:19
-
07:58
-
07:51
-
07:38
-
07:31