Брайан Орсер — Евгении Медведевой: вперёд, сборная Кореи. Вижу, ты нас нашла

Канадский специалист Брайан Орсер, являющийся бывшим тренером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, отреагировал на пост россиянки об итогах Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Евгения сфотографировалась на фоне логотипа сборной Южной Кореи и, в частности, написала: «Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые! Надеюсь, следующая Олимпиада принесёт нам море позитива и десятки золотых медалей!»

Орсер обратился к Евгении со словами: «Вперёд, сборная Кореи. Вижу, ты нас нашла».

Брайан на Играх-2022 был аккредитован как тренер представителя Южной Кореи Джуна Хван Ча.

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