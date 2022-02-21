Савченко: думаю, что дети у Тутберидзе страдают. Старые методы больше недопустимы

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алёна Савченко поделилась мнением о допинговом скандале российской фигуристки Камилы Валиевой. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) стало известно, что спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В итоге ей разрешили выступить в индивидуальных соревнованиях, но после провала в произвольной программе она стала лишь четвёртой.
Савченко призналась, что ей не понравилось, как с Валиевой после проката разговаривала тренер Этери Тутберидзе. Она начала высказывать спортсменке претензии и не обняла её после провала.
«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают.
Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались. Тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идёт о психологическом аспекте.
Я знаю маму Камилы, с ней я тоже говорила. Это скромная женщина, которая желает всего наилучшего для своего ребёнка, делает для этого всё. Но я не знаю, насколько она влиятельна в команде. Я не могу судить работу тренера — просто видела то же самое, что и все. И этого для меня достаточно», — цитирует Савченко Eurosport.de.
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