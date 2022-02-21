Министр спорта России: решения, которые приняты по Камиле Валиевой, создают напряжённость

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг допингового дела фигуристки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отменена из-за рассмотрения её дела. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил Камилу к участию в личном турнире. В итоге она заняла четвёртое место.
«Решения, которые приняты по Камиле Валиевой, создают значительную напряжённость. Мы с уважением отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда, который установил право спортсменки на участие в соревнованиях, так как полное расследование не проведено и необходимо изучить все обстоятельства дела. Но не зная этих обстоятельств, запрещать спортсменке участвовать, наверное, преждевременно. Что касается церемонии, то моё личное мнение: она должна была состояться, так как соревнования завершены. Это касается не только наших спортсменов, но и спортсменов других стран.
Абсолютно тяжелейший период и для нашей спортсменки, и для наших тренеров, и практически для всей олимпийской делегации. Эмоциональное и информационное напряжение. Мне видится, что команда ещё больше сплотилась. И мы видим, какую поддержку Валиевой оказали россияне и представители других стран, в том числе и средства массовой информации. Команда объединилась, мы ещё раз продемонстрировали приверженность олимпийским ценностям — быть вместе. И я горжусь Камилой, горжусь тренерами, командой, что мы как россияне остались верны нашей культуре, нашим традициям и продолжаем защищать всех наших спортсменов», — приводят слова Матыцина «Известия».
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