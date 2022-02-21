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Юлия Ступак заявила, что не собирается завершать карьеру

Юлия Ступак заявила, что не собирается завершать карьеру
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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак по возвращении из Пекина заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру.

«Очень долго летели, уже сутки в пути — эмоций особо не осталось. Просто хочется упасть, но надо ещё ехать на концерт.

Фраза про окончание карьеры была сказана на эмоциях. Я в этом плане очень эмоциональный человек. Сказала больше в обиде, на самом деле не хочу этого. Олимпиада получилась как американские горки: тем интереснее она была. Собой я довольна, но формой, к сожалению, не до конца. Рада, что получилось взять медали», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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