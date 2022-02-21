Клебо ответил на слова Бородавко о том, что марафон на ОИ сократили из-за его ультиматума

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что менеджеры сборной Норвегии из-за его ультиматума продавили сокращение дистанции марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я даже не был на пути к стадиону, когда было принято это решение. Изначально я хотел отказаться, но, когда всё изменилось, остался. Это решение приняла FIS, а не кто-то другой. Носсум и другие менеджеры, вероятно, внесли какие-то предложения, но я не знаю, что они говорили», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, Клебо снялся с соревнований по ходу гонки из-за плохого самочувствия. Победителем стал россиянин Александр Большунов.