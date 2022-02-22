«Устроили пиар-шоу». Правозащитник — о том, что в Китае олимпийский огонь зажгла уйгурка

Джон Педер Эгенас, генеральный секретарь международной правозащитной неправительственной организации Amnesty, прокомментировал тот факт, что этническая уйгурка Динигер Йиламуцзян зажгла огонь на открытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, перед стартом Игр-2022 девять стран во главе с США объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за политики КНР в отношении уйгуров.

«Они устроили пиар-шоу в попытке сказать: «Мы не против уйгуров. Они даже могут принять участие в самой символичной части всех Олимпийских игр. Это пропаганда», — приводит слова Эгенаса Dagbladet.

Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).