«Как же хорошо дома». Ступак высказалась по прилёте в Россию после Олимпийских игр — 2022

27-летняя российская лыжница Юлия Ступак по завершении Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) прилетела в Россию и выразила свои эмоции, опубликовав пост в инстаграм-сториз.
«Ну как же хорошо дома, в России… Вы не представляете», — гласит подпись Ступак к фотографии.
Публикация доступна в течение 24 часов в инстаграм-сториз Юлии Ступак.
Зимние Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Сборная России на зимних Олимпийских играх завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Награды были завоёваны россиянами в 10 видах спорта. Это рекордное для российской сборной количество медалей за всю историю выступлений на зимних Играх. Отметим, что россияне завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды в лыжных гонках.
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