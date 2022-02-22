Фриду Карлссон, терявшую сознание в Пекине на ОИ-2022, вызвали на этап Кубка мира в Лахти

22-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в эстафете 4х5 км и провалившая свой этап из-за плохого самочувствия, вызвана на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает SVT.

«Она выбрана тренерским штабом, но пока её участие не подтверждено», — сообщил сотрудник пресс-службы национальной команды Ульрики Штернер.

Также о включении Карлссон в заявку высказался и её тренер – Пер Нильссон: «Мы обсудим сложившуюся ситуацию, они сделают некоторые тесты, прежде чем она прибудет. Конечно, же Фрида хочет принять участие в этих соревнованиях».

Напомним, что после соревнований по скиатлону Фрида Карлссон потеряла сознание. Являясь фаворитом гонки, она смогла финишировать лишь пятой.