Фриду Карлссон, терявшую сознание в Пекине на ОИ-2022, вызвали на этап Кубка мира в Лахти

22-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в эстафете 4х5 км и провалившая свой этап из-за плохого самочувствия, вызвана на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает SVT.
«Она выбрана тренерским штабом, но пока её участие не подтверждено», — сообщил сотрудник пресс-службы национальной команды Ульрики Штернер.
Также о включении Карлссон в заявку высказался и её тренер – Пер Нильссон: «Мы обсудим сложившуюся ситуацию, они сделают некоторые тесты, прежде чем она прибудет. Конечно, же Фрида хочет принять участие в этих соревнованиях».
Напомним, что после соревнований по скиатлону Фрида Карлссон потеряла сознание. Являясь фаворитом гонки, она смогла финишировать лишь пятой.
- 22 февраля 2022
-
03:19
-
03:02
-
01:51
-
01:27
-
01:03
-
00:55
-
00:41
-
00:31
-
00:14
-
00:03
- 21 февраля 2022
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:24
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:29
-
22:26
-
22:16
-
21:57
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:26