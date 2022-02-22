Захарова — о ситуации с Валиевой: удар по одному спортсмену пришёлся по всем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских спортсменов периодически пытаются лишить чего-то или отстранить от каких-либо соревнований для того, чтобы всех перессорить или стравить друг с другом, но у российской стороны каждый раз получается отстоять свои права.

«Нас периодически пытаются каким-то образом отстранить или лишить чего-то, но у нас каждый раз получается отстоять свои права. И то, что сегодня видите, — результат работы и спортсменов, и тренеров, и государства — нашей страны», — сказала Захарова журналистам во время торжественной церемонии чествования российских олимпийцев в понедельник, 21 февраля.

Захарова привела в пример ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, которую во время Олимпиады в Пекине заподозрили в применении допинга.

«Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришёлся по всем. Ведь задача, ну, по большому счёту, уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом, сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но не получается у них каждый раз.

Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены… К сожалению, мы их как дипломаты, как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнёрами, мы это чувствуем, к сожалению, и часто, и на протяжении многих лет. Поэтому хотелось просто защитить наших ребят», — сказала представитель МИД.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!