Александр Большунов рассказал, как познакомился с французским биатлонистом Фийоном Майе
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о знакомстве с биатлонистом сборной Франции Кентеном Фийоном Майе. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золотые медали, Фийон Майе — две. Всего на двоих у них 10 медалей Игр-2022.
«Мы встречались с Фийоном Майе. Я так-то знал, что он биатлонист, но мы вчера с ним познакомились. Я подошёл к нему, и он начал разговаривать со мной. Говорит: «Давай сфотографируемся». Отвечаю: «Да, давай и запостим фотографию». У меня на одно золото больше, но он уникальный спортсмен», — рассказал Александр Большунов в подкасте «Голос биатлона».
Ранее Александр Большунов показал фото с Кентеном Фийоном Майе.
Новость по теме«10 медалей на двоих». Большунов показал фото с Фийоном Майе
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