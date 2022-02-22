Испанская фигуристка сдала положительный допинг-тест на зимней Олимпиаде

Допинг-проба испанской фигуристки Лауры Баркеро, сданная во время Олимпийских игр в Пекине, оказалась положительной, сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования (ITA).

В образце спортсменки, взятом 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, был обнаружен запрещённый метаболит клостебола. Анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатория в Пекине 21 февраля 2022 года.

Спортсменка была проинформирована о случившемся и имеет право запросить анализ пробы Б. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) проведёт расследование и вынесет решение в соответствии с антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх в Пекине Баркеро в паре с Марко Цандроном заняла 11-е место. Баркеро и Цандрон – первые испанцы, выступившие на зимней Олимпиаде в соревнованиях спортивных пар.